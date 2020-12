Inter, Conte vuole una rosa più snella. “E’ ovvio si riferisca a questi tre giocatori”

E’ arrivata l’attesa risposta da parte dell’Inter alla cocente eliminazione dalla Champions League: 3-1 in rimonta al Cagliari e due punti preziosi recuperati al Milan. Ma ciò che ha fatto discutere, e tanto, è una frase particolare di Antonio Conte sulla rosa nel post partita: “All’allenatore – spiega Tuttosport -, dopo la vittoria (e l’eliminazione dalla Champions) ieri interessava piuttosto far passare un altro concetto, legato al mercato, legato alla necessità di avere una rosa più snella: «Dall’esterno si vedono situazioni non proprio reali, sembra che hai tante munizioni invece ci sono solo in apparenza.

L’importante però è che io, la società, il presidente e i dirigenti conosciamo le difficoltà che abbiamo condiviso e accettato a inizio percorso. Sapevamo che ci sarebbero state situazioni non ottimali, ma insieme le condivise anche se potevano crearci problemi. Andiamo avanti sperando di poter migliorare qualcosa, che qualche giocatore possa poter andare a giocare e diventare più snelli ma più funzionali a ciò che vogliamo». Ovvio il riferimento a Nainggolan, ma pure a Vecino ed Eriksen, tutti destinati alla partenza. In tal senso Suning si mostrerà più flessibile sul niet ai prestiti“.