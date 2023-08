Sky – Inter, Samardzic atteso a Milano tra oggi e domani. Udinese-Fabbian, accordo totale

Tra oggi e domani il centrocampista sarà a Milano come aveva anticipato FcInter1908.it. Le cifre sono quelle che si conoscono da tempo: prestito oneroso a 4 milioni di euro con obbligo di riscatto a 20 più due di bonus. Per Fabbian il club nerazzurro ha mantenuto la possibilità di riacquistare il centrocampista per 12 milioni di euro.