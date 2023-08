FCIN1908 / Inter, Iliev al CSKA 1948: visite mediche sostenute, ufficialità in arrivo

Il fantasista classe 2004 si trasferisce in Bulgaria con la formula del prestito: operazione conclusa, si attende l'annuncio

Nikola Iliev lascia l'Inter e torna in Bulgaria: come anticipato nei giorni scorsi da Fcinter1908, il fantasista classe 2004 è di fatto un nuovo calciatore del CSKA 1948. Battuta la concorrenza del CSKA Sofia e del Verona, che aveva fatto un tentativo respinto però dal diretto interessato. La scelta è stata quella di rientrare in patria, scartando anche proposte da Austria e Svizzera.