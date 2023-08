Sky – Affare Samardzic-Inter, domani le visite mediche di Fabbian

Il calciatore nerazzurro rientra come parziale contropartita nella trattativa per il giocatore del club friuliano pronto a sbarcare a Milano

Mentre il giocatore dell'Udinese approderà a Milano per firmare col club nerazzurro, a Udine arriverà Fabbian che è rientrato come contropartita nell'operazione. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore interista farà domani le visite mediche prima della firma col club friuliano. Il giocatore è stato ceduto come parziale contropartita, ceduto dall'Inter con un diritto di recompra fissato sui 12 mln: su di lui i dirigenti interisti puntano per il futuro. Samardzic arriva all'Inter con la formula del prestito oneroso da 4 milioni di euro più riscatto obbligatorio a 16 milioni e 2 di bonus. Il giocatore, invece, guadagnerà poco meno di un milione e mezzo di euro all'anno.