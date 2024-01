Inter, no di Sanchez all’Arabia a dicembre. Riyadh decisiva? Se parte a gennaio…

Proprio la Supercoppa rappresenta per lui un bivio.

“14 presenze per 473 minuti complessivi (315 in Champions, 158 in Serie A). Quattro le gare da titolare in Europa, con 2 gol contro Salisburgo e Benfica, una sola in campionato, a Salerno, quando l’Inter poi vinse 4-0 con un poker di Lautaro Martinez subentrato proprio al suo posto”.

A dicembre il cileno ha respinto alcune proposte arrivate dall’Arabia Saudita: vuole restare all’Inter almeno fino a giugno, giocarsi le sue chance e magari aggiungere uno scudetto al suo palmares-

Per il quotidiano, quello che succederà a Riyadh può incedere sul futuro a breve termine di

In estate arriverà Taremi del Porto ad occupare la casella di Sanchez, ma se dovesse partire a gennaio, si aprirebbero altri scenari.

“L'Inter preferirebbe rimanere così, anche perché non sarebbe semplice trovare una quarta punta in una settimana, tant'è che la soluzione più immediata sarebbe quella di parlare col Monza e trovare un accordo per riportare Valentin Carboni, ora in prestito in Brianza, con sei mesi d'anticipo ad Appiano”.

