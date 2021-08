Inter, colpo Scamacca last minute? Sky: “Anche la Juve sull’attaccante”

Anche i bianconeri si inseriscono nella corsa per l'attaccante, in uscita dal Sassuolo e nel mirino dei nerazzurri

L’Inter continua a pensare a Gianluca Scamacca come colpo last minute per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi. I nerazzurri, in caso di partenza di Martin Satriano, sono pronti a provarci col Sassuolo per il giocatore, ma occhio alla concorrenza. Oltre al Cagliari - fa sapere Sky Sport - anche la Juventus pensa a Scamacca per rinforzare l’attacco vista l’imminente partenza di Cristiano Ronaldo.