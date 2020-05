Napoli, super offerta a Mertens: “Ma ecco i motivi che lo spingono a scegliere l’Inter”

L‘Inter e Dries Mertens sembrano ormai a un passo. Una nuova avventura in nerazzurro alle porte dell’attaccante belga, in scadenza di contratto con il Napoli. Una scelta non facile, per il giocatore, che in azzurro si trova benissimo. Ma, secondo il Corriere dello Sport, la scelta potrebbe essere dettata da stimoli e opportunità che Mertens a Napoli non troverebbe più. Ecco quali:

“Il Napoli, però, è un pezzo di cuore di Mertens. La squadra e Gattuso hanno iniziato a lavorare ai suoi fianchi per convincerlo. Una speranza? Chissà. In fondo l’offerta dell’Inter è di poco superiore a quella di De Laurentiis. Il problema sono i progetti, gli stimoli, la corte di amici come Lukaku e l’ambizione di provare a vincere lo scudetto con l’Inter, continuando a giocare la Champions, cosa che al Napoli difficilmente potrà accadere la prossima stagione“.

(Fonte: Corriere dello Sport)