Inter scettica sulla rinascita Inzaghi: “La dirigenza considera anche un’ipotesi limite”

"È una soluzione limite (l'esonero immediato e la squadra affidata a Chivu, ndr), per intendersi. Ma solo il fatto che l’Inter la tenga in considerazione, dà l’idea di quanto in casa nerazzurra considerino grave il momento e a rischio l’obiettivo più sentito, il quarto posto. Soprattutto, quanto ormai siano profondamente scettici sul fatto che la direzione possa essere cambiata. Inzaghi ha otto giorni di tempo - da domani fino all’11 aprile - per un’inversione a U".