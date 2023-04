Svolta immediata in panchina? Ecco quanto costerebbe all’Inter esonerare Inzaghi

In queste ore, diverse testate hanno aperto all'ipotesi di un esonero di Simone Inzaghi in caso di repentino tracollo dell'Inter

In queste ore, diverse testate hanno aperto all'ipotesi di un esonero di Simone Inzaghi in caso di repentino tracollo dell'Inter nelle prossime partite. Calcio e Finanza fa una panoramica dei costi in panchina per il club nerazzurro e del peso che una svolta tecnica avrebbe per i conti societari: