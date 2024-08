Il canale sportivo parla del giocatore argentino che i nerazzurri starebbero seguendo per la difesa

"Inter prosegue l’attività di monitoraggio di giocatori futuribili. Tra i profili seguiti c’è anche quello di Tomas Palacios classe 2003 attualmente in forza all’Independiente Rivadavia in prestito dal Talleres". Questo è quanto sostiene il canale Sportitalia in un articolo scritto sul sito.