CdS – Inter, Samardzic appeso a un filo. “In extremis si potrebbe decidere di…”

Il CorSport oggi aggiorna sulla situazione di Lazar Samardzic e in particolare parla di un’ipotesi in extremis per il centrocampo dell'Inter

Lazar Samardzic si allontana dall’Inter. Il Corriere dello Sport oggi aggiorna sulla situazione del centrocampista e in particolare parla di un’ipotesi in extremis per il centrocampo.