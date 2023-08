TS – Inter, Sommer arriverà a Milano per questa cifra. Tra Trubin e Audero…

Oggi non sono fissate visite mediche in casa Inter secondo Tuttosport. Domani il Coni sarà chiuso come da prassi e dunque l’idoneità sportiva potrà arrivare solo lunedì per eventuali nuovi colpi nerazzurri. Lazar Samardzic è ormai a un passo, ecco le ultime del quotidiano invece sulla questione Sommer e non soltanto.

“Anche ieri ci sono stati dei contatti per l’affare Sommer. Il portiere svizzero vuole vestire il nerazzurro, ma fin quando i tedeschi non troveranno il sostituto dell’elvetico, o meglio l'accordo con chi prenderà il suo posto - dato l’infortunio di Neuer - non lo lasceranno partire. Il rapporto tra i due club resta ottimo, il rispetto e la cortesia superano l’impellenza tecnica, motivo per cui Zhang non ha sinora pagato la clausola da 6 milioni di euro dell’ex Borussia Monchengladbach. Sommer arriverà a Milano per 4/5 milioni, anche se non è da escludere a priori un repentino cambio di strategia.