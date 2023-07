TMW – Inter, sondaggio del Cagliari per Sebastiano Esposito: la situazione

Può lasciare nuovamente l'Inter in prestito Sebastiano Esposito . L'attaccante è reduce dal prestito al Bari, questa volta può fare esperienza in Serie A secondo TMW.

"Possibile futuro al Cagliari per Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter che i nerazzurri vorrebbero cedere ancora una volta in prestito. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il Cagliari si è infatti mosso per il classe 2002, effettuando un sondaggio per capire i termini con cui portarlo alla corte di Claudio Ranieri per la nuova stagione", si legge.