Inter, destino segnato per Sensi, Esposito e Agoumé. Da decidere il futuro dei due Stankovic

"Il gruppo nerazzurro ha svolto i tradizionali test fisici di inizio preparazione e poi si è riversata sul campo per una prima sgambata. Fino alla partenza per il Giappone, in programma il 23 luglio, il menù sarà sempre lo stesso, con doppie sedute previste alle 10 del mattino e alle 6 di pomeriggio. Lunedì si aggregheranno i nazionali ancora in vacanza e si comincerà a fare sul serio, mentre le prime amichevoli – o meglio allenamenti congiunti – sono previste per martedì contro il Lugano e venerdì con la Pergolettese, sempre nel quartier generale di Appiano Gentile", aggiunge il quotidiano.