Gudmundsson è uno dei nomi più caldi in ottica Inter per l'attacco della prossima stagione: lo scrive il Corriere dello Sport

Gudmundsson è uno dei nomi più caldi in ottica Inter per l'attacco della prossima stagione. Come scrive il Corriere dello Sport, i nerazzurri lo avrebbero fra i primissimi posti in lista per le sue caratteristiche, che per certi versi latitano al momento nella rosa di Simone Inzaghi: