Inter, per la fascia destra spunta Singo: la fumata bianca può arrivare per questa cifra

Dopo aver salutato Raoul Bellanova, l'Inter è a caccia di un esterno destro. La probabile cessione di Onana servirà a finanziare anche un colpo per la corsia destra. "L’identikit è quello di Wilfred Singo, che il Torino ha messo sul mercato anche per monetizzare dal cartellino in scadenza nel 2024 (il Milan si è defilato dopo aver bloccato Fresneda)", sottolinea Tuttosport.