SM – Svolta attacco, Inter cambia strategia: “No fisico, sì fantasia. Un nome balza in cima”

Ancora alla ricerca dell'ultimo tassello in attacco da regalare a Simone Inzaghi per la nuova stagione, l'Inter avrebbe cambiato strategia

Il motivo è da far risalire alle condizioni di Alexis Sanchez, ancora ko per problemi fisici al polpaccio e non in grado, al momento di dare sufficienti garanzie in vista dei tanti impegni. Ecco perché, più che su un attaccante fisico (vedi Zapata o Thuram), Inzaghi, Marotta e Ausilio avrebbero deciso di concentrarsi su un profilo più di fantasia. In quest'ottica è da leggere il balzo in cima alla lista di Joaquin Correa.