Inter, Tanganga nome nuovo per la difesa: piace per due motivi. Le alternative…

Dopo gli addii di Skriniar e D'Ambrosio, l'Inter è a caccia di un difensore per completare il reparto arretrato. Il nome nuovo è quello di Japhet Tanganga , che al Tottenham non rientra nei piani del tecnico Postecoglou e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto, una soluzione gradita all’Inter.

"Alla società inoltre piace sia il profilo giovane (è un classe ‘99) sia la sua duttilità, visto che può disimpegnarsi dietro a destra e anche sulla fascia in caso di necessità", sottolinea il Corriere dello Sport. "Su di lui attualmente ci sono alcuni club di Premier e il Galatasaray. Come alternativa in casa Inter si guarda sempre in casa Atalanta, dove Toloi o Palomino sono preferiti rispetto a Demiral. Infine nell’operazione con la Sampdoria per l’arrivo di Audero, si va definendo anche il passaggio ai doriani di Filip Stankovic sulla base di riscatto e controriscatto".