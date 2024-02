Inter, domani le visite di Taremi: ecco i dettagli del contratto che firmerà

Come appreso da FCIN1908.it, Mehdi Taremi nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Controlli fissati per martedì 13 febbraio, l’attaccante firmerà un biennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione, con opzione per la stagione successiva. È tutto pronto ormai, Taremi è pronto a diventare nerazzurro.