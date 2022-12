Buchanan? L’Inter valuta anche Drager e non solo: “Torna l’idea di un nome in Serie A”

Come vi abbiamo riportato , in caso di partenza di Denzel Dumfries, l'Inter sta seguendo vari nomi. Fra loro, Tajon Buchanan, ma non solo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono altri profili sulla lista dei nerazzurri, incluso Hateboer dell'Atalanta, che sarebbe anche potuto arrivare a Milano prima dell'arrivo dello stesso Dumfries:

"Altri appunti in arrivo dal Mondiale, chiaramente relativi a giocatori che non sono ancora in top club e hanno cartellini acquistabili a prezzi... da Inter. Nella Tunisia la prima partita aveva fatto bene Mohamed Dräger, esterno destro del Lucerna, il cui cartellino è controllato dal Nottingham Forest. Poi però il tunisino non si è ripetuto: sostituito nella seconda gara, in panchina nella terza. Nell'Ecuador ha impressionato per corsa Angelo Preciado di proprietà del Genk, ma non sembra avere le caratteristiche fisiche per sostituire Dumfries: Preciado è più simile a... Dimarco. In passato, prima di individuare Dumfries come sostituto di Hakimi, Ausilio aveva pensato ad Hateboer: il discorso non era stato approfondito perché l'olandese era reduce da infortuni. Adesso sta giocando con più continuità, ma non è ancora tornato sui livelli del passato. Il suo nome può tornare d'attualità".