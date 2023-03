CdS – Rinnovo Bastoni complicato. “Si può trovare l’intesa se l’Inter…”

"L’Inter ha già messo in agenda un nuovo appuntamento con Tinti, l’agente di Bastoni. Andrà in scena dopo il match di ritorno con il Porto". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa, non semplice, per il rinnovo di Alessandro Bastoni. "I primi contatti, infatti, andati in scena nelle scorse settimane, hanno fatto emergere una distanza “corposa” tra domanda ed offerta", sottolinea il quotidiano che riporta anche i numeri: Bastoni ora guadagna 4 mln, 2,7 dei quali di parte fissa. L'Inter ha offerto un rinnovo a 4,5 mln più bonus mentre la richiesta dell'entourage si aggira attorno ai 6. "E il parametro utilizzato è stata l’entità del rinnovo offerto, e rifiutato, da Skriniar", aggiunge il CorSport.