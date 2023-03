Inter, un titolare sta per rinnovare: “Per l’ufficialità è solo questione di giorni”

Tanti i fascicoli aperti in casa Inter in merito a possibili rinnovo: un titolare è pronto a firmare e lo farà a breve

"In viale Liberazione ci sono diversi fronti aperti e da risolvere senza tergiversare troppo. Tanto per cominciare, se il rinnovo di Darmian è già stato annunciato e se l’ufficialità per quello di Çalhanoglu è solo questione di giorni, occorre lavorare, invece, per trovare un accordo con Dzeko e De Vrij".