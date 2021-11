Inter, un giocatore partirà sicuramente a gennaio. E si valuta un secondo addio

Riflessioni in corso in casa Inter: un calciatore saluterà nel mercato invernale e può partirne anche un altro

Un addio a gennaio certo, uno possibile. Riflessioni in corso in casa Inter verso il mercato invernale, si ragiona in particolare sull’attacco, dove Simone Inzaghi aspetta un vice-Dzeko (per caratteristiche). La dirigenza sta sondando il mercato alla ricerca del miglior rinforzo, ma prima deve pensare alle uscite.

Ne parla così Calciomercato.com: “Ad oggi gli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi sono 5 con Dzeko, Lautaro e Correa virtualmente intoccabile. Per far spazio ad un possibile acquisto partirà sicuramente Martin Satriano, protagonista dell'espulsione che ha generato più di una polemica in Primavera, e alla ricerca di spazi e minutaggi che Inzaghi non può concedergli. L'idea di Ausilio e Marotta è quella di concedere un prestito secco o di 18 mesi, ma non in Italia, bensì all'estero dove la maturazione può arrivare più in fretta. La sola partenza dell'ex Primavera ovviamente non basterà e per questo la partita più grande si sta giocando e si giocherà attorno ad Alexis Sanchez. Il cileno, nonostante un ruolo marginale è oggi il secondo giocatore più pagato della rosa e ha tanti club interessati a lui in Liga e Premier”, si legge.