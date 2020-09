Sky – Kolarov, Inter ferma su un punto. Vidal, dubbi sui tempi. Eriksen? In vendita perché…”

L’Inter è a Rimini per il primo giorno del calciomercato. Il club nerazzurro è al lavoro per Kolarov e Vidal. Più veloce la trattativa per il giocatore della Roma con cui si sta definendo l’indennizzo. Con il giocatore si sta invece definendo la durata del contratto: i dirigenti nerazzurri sono fermi sulla loro posizione, vogliono fare un anno di contratto al giocatore con opzione di rinnovo legata alle sue presenze. Per il cileno si aspetta che si liberi dal contratto del calciatore e Felicevich sta cercando di trovare l’intesa con il Barcellona, come ha fatto con lo United per Sanchez. Ora il Barça però sta cercando di chiedere un indennizzo per il giocatore dopo che ha saputo dell’accordo con i nerazzurri. Il vantaggio, rispetto alla trattativa per Sanchez, è che il giocatore blaugrana ha un solo anno di contratto e tra l’altro è stato messo sul mercato. Il giocatore è in attesa per il trasferimento a Milano, spiegano a Skysport. I tempi sono lunghi, ma la strada è tracciata.

“Nainggolan? Giulini e Marotta si sono visti e il Cagliari voleva rinnovare il prestito del giocatore. L’Inter ha chiesto che venisse acquistato a titolo definitivo. Il giocatore si rimette a disposizione di Conte, ma la sostanziale differenza rispetto alla scorsa stagione è che farà anche le parti tattiche dell’allenamento. Se il giocatore riuscirà a convincere l’allenatore negli atteggiamenti avrà la sua chance e le sue caratteristiche si sposano con quelle richieste dal tecnico”, hanno spiegato Di Marzio e Marchetti.

“Per Perisic se non arriva l’offerta adeguata verrebbe considerato come punta con Lukaku, Lautaro e Sanchez. Chiunque in questo momento all’Inter è in vendita e parte di fronte alla giusta offerta, anche chi è arrivato da poco come Eriksen o giocatori considerati finora incedibili”, hanno concluso.

