Romano: “Zapata primo nome, ma so che Lukaku vuole stare all’Inter perché…”

Le parole dell'esperto giornalista di calciomercato internazionale sul nuovo assalto del Chelsea per Big Rom

“Da quello che mi dicono, la scelta sarebbe più dell’Inter che di Lukaku. Lui vuole restare e ci spera, è felicissimo in nerazzurro . Non siamo in una fase di chiusura, c’è una grande offerta rifiutata dai nerazzurri, bisogna capire se diventerà grandissima o meno. Lukaku non sta dicendo all’Inter di lasciarlo andare, sta aspettando di capire la posizione del club. Romelu in Premier League ha sofferto tanto, sul piano umano, tecnico, del rapporto coi tifosi . Lukaku non ne fa una questione economica, ve lo assicuro. Va rispettato anche il giocatore in questione, come Hakimi, che sarebbe rimasto volentieri all’Inter. La realtà di ora è che l’Inter ha rifiutato un’offerta e bisogna capire se il Chelsea proporrà ancora di più. Ora sono 100 i milioni, dovessero arrivarne 130, ci può stare la cessione, fa parte del mercato.

Nomi? Duvan Zapata credo che - in caso di cessione di Lukaku - sia uno dei nomi. Tra l’altro non facile da prendere dall’Atalanta. Duvan o Vlahovic che però la Fiorentina non vuole mollare. E questo è un altro problema, l’Inter venderebbe il simbolo del suo progetto vincente, che ha portato allo scudetto. Quando pensi di vendere Lukaku, il sostituto devi averlo già in mano. 100 più Alonso, l’offerta è questa ribadiamo e il Chelsea ha fatto sapere di volerci riprovare. E voglio dire ancora una volta che non è una questione di soldi per Lukaku, non sta spingendo per andare via da Milano. Credo che anche in pubblico lui lo stia dimostrando, di voler restare all’Inter, in tutti i modi possibili immaginabili. Anche con l’addio di Conte, poteva prendere la palla al balzo e andare, invece è ancora qui per il progetto Inter. Lukaku quando è arrivato all'Inter era tutt'altro giocatore e altra persona, è proprio cambiato lui, era sovrappeso, aveva tanti problemi. Per questo lo United lo aveva venduto. Lo scenario in questo caso è chiaro. Non è che non andrebbe al Chelsea, ma vuole chiarire la situazione il prima possibile e questo deve farlo l’Inter”.