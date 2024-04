L’Inter ha il nome di Alessandro Buongiorno in cima alla lista per rinforzare la difesa: il prezzo e le possibili contropartite

L’Inter ha il nome di Alessandro Buongiorno in cima alla lista per rinforzare la difesa. Il Torino lo valuta circa 40 milioni di euro al momento e il prezzo può salire viste le sirene estere per il giocatore, soprattutto dalla Premier League e dalla Spagna.