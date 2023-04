Inzaghi, addio all’Inter ‘alla Mourinho’? “Possibile svolta a sorpresa. Simone pensa…”

"La notte del 22 maggio 2010 Josè Mourinho, fresco campione d’Europa con l’Inter, salutò tutti in fretta e furia per andare a firmare il contratto con il Real Madrid. Lo “Special One” fu attratto dai soldi di Florentino Perez, dalla possibilità di provare a riportare la Champions al Bernabeu e, soprattutto, considerava concluso il suo mini-ciclo in nerazzurro, convinto che quell’organico fosse ormai a fine corsa".

"Simone Inzaghi non sa ancora se arriverà il 10 giugno all’Ataturk di Istanbul, ma nel caso, a differenza dell’Inter del Triplete col Bayern nel 2010, non partirà di certo da favorito contro Manchester City o Real Madrid. Inoltre, Mourinho aveva un club alle sue “calcagna” che premeva per portarlo via da Milano, Inzaghi no. Ma gli eventi di questi mesi, lo strepitoso percorso in Europa, unito a quello tutt’altro che esaltante in campionato, i contrasti - interni, ma anche pubblici - con parte della dirigenza, stanno spingendo a un finale di stagione che potrebbe avere un epilogo sorprendente".