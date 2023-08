Inzaghi: “Mercato in evoluzione e manca qualcosa. Pavard? Niente nomi, ma…”

-Il valore di questa vittoria?

Buona, una gara importante, contro un avversario di valore. Sono soddisfatto di tutti, ho visto entusiasmo e mi piace. Spinti poi da un pubblico fantastico che al 19 agosto ha riempito San Siro. Da questa partita traggo spunti positivi.

-Qual è il margine di miglioramento di Thuram?

Ha fatto quello che doveva fare, un'ottima gara, ci è venuto incontro, non è stato fortunato in un paio di sostituzioni. Poi anche i cambi hanno fatto bene. Darmian ha stretto i denti, aveva un problema alla caviglia. Bisseck quando è entrato ha fatto bene.

-Ha parlato di Inter come famiglia: questo concetto è nato prima della finale di CL e se è da lì che ripartite, sembra il proseguo della scorsa stagione...

È una cosa che rinforza i nostri principi. Abbiamo cambiato tanto per scelta nostra e per scelta dei giocatori. La squadra ha automatismi nonostante i cambiamenti. Ripartiamo da due stagioni fatte bene, vogliamo migliorarci. Manca qualcosa per completare la rosa, la società sta lavorando al massimo per puntellare la squadra perché abbiamo il dovere e l'obbligo di fare felici i nostri tifosi.

-Perché Pavard sarebbe la scelta ideale? Cerchi altro dal mercato?

Per quanto riguarda i nomi sono giocatori di altri club e non parlo di nomi. In quel ruolo siamo scoperti, il mercato è in evoluzione e bisogna stare attenti, può succedere di tutto. Come l'anno scorso ho chiesto giocatori doppi nei ruoli e tre portieri perché voglio competizione tra i giocatori e aggregheremo ragazzi di assoluto valore. Abbiamo perso giocatori importantissimi, è in atto un cambiamento ma ho visto i ragazzi lavorare con entusiasmo e sorriso, come piace a me.

-Arnautovic entrato benissimo, potrebbe darti problemi e vi darà una mano...

Speriamo di avere certi problemi, non sono questi in realtà i problemi. In una squadra come l'Inter devi sempre poter avere dubbi nelle scelte, non sono problemi importanti. Nessun problema, ho ragazzi intelligenti che sanno di avere alternative importanti alle spalle. Su esterni è gioco più dispendioso e ho fatto stasera due cambi importanti, abbiamo gente di qualità in panchina che può aiutarci a rialzare la squadra.

(Fonte: SS24)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.