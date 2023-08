Inter-Monza, la Nord contesta e sta in silenzio: “Società, rispetto per gli interisti”

Al secondo anello verde è stato esposto uno striscione scritto in nerazzurro come sempre che recitava: "Società, rispetto per gli interisti". Il riferimento è al mercato che non ha soddisfatto i sostenitori nerazzurri. Lo striscione è stato accompagnato dal silenzio dei tifosi che hanno poi urlato e si sono fatti sentire solo dopo il primo gol dell'Inter della stagione, firmato dal caro vecchio Lautaro. Poi è ripreso il silenzio in Curva Nord e non sono stati srotolati altri striscioni. Almeno per il primo quarto d'ora.