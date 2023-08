Vuole fortemente l'Inter e sta inviando diversi segnali anche sui social. Benjamin Pavard vuole lasciare il Bayern Monaco e il club nerazzurro ha bisogno di un difensore come lui e sta trattando con il club tedesco per portarlo a Milano. Il calciatore sta cercando di forzare la mano anche se Tuchel vorrebbe rimanesse.

Il club nerazzurro sta provando ad abbassare le pretese della società tedesca e la trattativa continua anche in attesa di un eventuale sostituto da dare all'allenatore della squadra tedesca. Il francese intanto insiste e festeggia il gol di Lautaro con un like. Chissà che presto non possa festeggiare con lui in campo.