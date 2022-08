SM – Inter, il retroscena: “In estate Inzaghi si è speso in prima persona con Zhang per…”

L'Inter farà il suo esordio nella nuova Serie A domani sera, al Via del Mare contro il Lecce. I nerazzurri sono pronti e carichi, a cominciare dai nuovi acquisti. Tra loro, figura anche Romelu Lukaku, anche se lui, del mondo Inter, sa già praticamente tutto. Big Rom ha le motivazioni a mille dopo il suo ritorno dal Chelsea e farà di tutto per riportare lo scudetto nella Milano nerazzurra.

Un ritorno, quello del belga, per il quale si è speso in prima persona anche Simone Inzaghi. Come riferisce Sport Mediaset, infatti, è stato proprio l'allenatore a spingere con il presidente Zhang affinché si completasse la grande operazione di questa estate, dopo aver allenato Lukaku per un paio di settimane prima del suo addio direzione Londra. Ora, tutto è pronto per una nuova avventura, un nuovo inizio insieme. Si inizia da Lecce, per una missione chiamata seconda stella.