UFFICIALE / Joao Mario lascia il Benfica e passa al Besiktas

L'ex Inter firma oggi con il club turco e si è messo già in posa con la sciarpa della squadra di Istanbul: accordo trovato con la società portoghese

Dopo l'arrivo di Immobile e di Osimhen, arriva nel calcio turco un altro giocatore che ha militato in Serie A ed è un ex Inter. Si tratta di Joao Mario che ha lasciato il Benfica per una nuova avventura al Besiktas, proprio la squadra nella quale gioca l'ex attaccante della Lazio.