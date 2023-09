EDICOLA / TS: Juve, mercato chiuso ambizioni immutate: obiettivo scudetto

Sulla prima pagina di TuttoSport in primo piano, neanche a dirlo, la Juventus e il suo mercato. "Ora la Juve fatela voi. Mercato chiuso e ambizioni immutate", il titolo principale del quotidiano. "Un solo acquisto, Weah, ma nessuna cessione eccellente e costi razionalizzati senza abbassare il livello tecnico, l'obiettivo non può che essere lo scudetto con conseguente ritorno in CL".