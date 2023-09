Milan, Pioli: “Inter? Grande rivalità, vogliamo la seconda stella. Nel derby…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta dai suoi contro la Roma questa sera all'Olimpico. "Sono molto soddisfatto. L’unico modo per rimettere in gioco gli avversari era la nostra inferiorità numerica, stavo cambiando Tomori e un altro difensore e purtroppo sono arrivato tardi. Abbiamo sofferto con generosità, una vittoria importante contro un avversario difficile. Volevamo cominciare bene e siamo soddisfatti, il calendario non era facile”, il suo pensiero.

"Jovic? Faceva parte della lista dei giocatori che stavamo cercando. Arriva da una stagione difficile, per questo arriverà molto voglioso. Ci darà una mano, ha talento. Vogliamo essere ambiziosi, dobbiamo essere competitivi in tutti i reparti. Ci sarà spazio per tutti. Il derby con l'Inter? Tutte le partite sono test probanti, esami da superare. Questo esame sarà difficile, l'avversario è di altissimo valore. Noi abbiamo le nostre qualità, le metteremo in campo contro l'Inter e vedremo se saremo capaci di superare questo esame. Avremo pochi giorni per prepararla, ma meglio questo tipo di sfide quando hai poco tempo per prepararle. C'è grande rivalità, ambizione: tutte e due vogliamo vincere la seconda stella".