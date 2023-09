Cristante: “Lukaku ha portato entusiasmo e farà differenza anche con noi”

Dopo la sconfitta per due a uno contro il Milan, il calciatore della Roma, Bryan Cristante ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Skysport e gli è stato chiesto, oltre che della gara, anche dell'arrivo di Romelu Lukaku. Così il calciatore ha risposto a Bonan che gli ha chiesto cosa ha portato in più alla squadra giallorossa il calciatore ex Inter dal punto di vista tecnico ed emotivo.