Juve ferma, la prelazione scade il 4 agosto. “Qualche dubbio inizia a serpeggiare in Lukaku”

"Qualche dubbio serpeggia nel clan di Lukaku perché l’operazione non è andata ancora in porto dopo l’accordo con la Juventus, contratto quadriennale da 8 milioni netti a stagione più bonus, e la prelazione scade venerdì 4 agosto. I dirigenti bianconeri avevano chiesto tempo al giocatore e al Chelsea per trovare una soluzione, ovvero cedere Vlahovic per finanziare l’arrivo del belga, ma sul mercato non si è mosso ancora nulla e i sauditi continuano l’attaccante 30enne a pressare con offerte faraoniche".