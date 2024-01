Sky – Juventus, a un passo l’arrivo di Tiago Djalò: le ultimissime

A riferirlo è Sky Sport, secondo cui, dopo aver trovato l'accordo con il Lille sulla base di 3,5 milioni di euro più bonus (per un massimo di altri 3,5 milioni), i bianconeri starebbero ormai discutendo dei dettagli contrattuali con gli agenti del giocatore, che, in attesa di firmare con il suo nuovo club, avrebbe già dato il via libera al trasferimento a Torino.

L'Inter, come noto, aveva un accordo con il calciatore per l'arrivo in nerazzurro a parametro zero in estate, ma ha deciso di non rilanciare per comprarlo subito.