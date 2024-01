Zazzaroni: “VAR introdotto anche per calmare clima attorno alla Juve, me lo confermò…”

"Io sono assolutamente favorevole al VAR, l'ho sempre detto. Ma ora c'è un problema di soggettività e interpretazione. Non ho retropensieri e mi sono beccato di tutto per questo. C'è un problema arbitrale netto e grosso, di divisione nell'AIA che corrisponde a certe situazioni. Quando ho detto che il VAR è stato introdotto da Tavecchio per due motivi: il primo, il consenso che lui voleva nel Consiglio Federale, ma anche per calmierare un clima che dava la Juventus favorita dagli arbitri. Questo me lo confermò anche Tavecchio e non solo. Oggi lui è morto e non posso chiedergli conferma".