Correa fuori dal progetto Inter: ecco il valore a bilancio. Ma per ora resta

Joaquin Correa non fa parte dei piani dell'Inter di Simone Inzaghi per presente e futuro. Al momento, però, l'attaccante argentino non ha dato risposte positive alle eventuali destinazioni (vedi l'Estudiantes e l'AEK Atene). Il suo contratto scadrà al termine della prossima stagione, per questo il club vorrebbe cederlo a titolo definitivo.