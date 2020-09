Mercato Inter, Kanté in cima alla lista di Conte: il piano di Marotta in due mosse

È N’Golo Kanté il primo nome sulla lista dei desideri di Antonio Conte ma, prima di poter affondare il colpo, l’Inter dovrà registrare alcune cessioni per poter avere un tesoretto da investire. A riportarlo è Tuttosport che chiarisce come, durante l’incontro con Conte e la dirigenza, Zhang abbia escluso altre operazioni alla Lukaku a meno di uscite importanti. E in questi termini va letto il fatto di aver mollato Tonali e che Brozovic sia in vendita, con il Bayern sempre in prima fila. In caso di addio del croato, l’Inter avrebbe le risorse per Kanté e Vidal, nella speranza che il cileno si liberi dal Barcellona.

KANTE – Diverso è il discorso del centrocampista francese, non più centrale nel progetto di Lampard ma non ai margini al Chelsea come Vidal a Barcellona. Difficilmente l’Inter potrà riuscire a strappare un prestito con obbligo o diritto di riscatto e i londinesi potrebbero chiedere anche più di 50 mln di euro. “Con ogni probabilità più di quanto il Bayern sarebbe disposto a pagare Brozovic. Aiuterebbe un’operazione combinata dei bavaresi che, oltre all’acquisto del centrocampista croato, prevedesse anche il riscatto del connazionale Perisic”, aggiunge Tuttosport che poi spiega come l’alternativa a Kanté sia Ndombele, più economico rispetto all’ex Leicester.