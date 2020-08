Brozovic, il Bayern Monaco potrebbe bussare alla porta dell’Inter se…

Tra i nomi in uscita nel centrocampo dell’Inter, potrebbe esserci quello di Marcelo Brozovic. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport è il Bayern ad aver mostrato qualche interesse per il croato. “Anche i bavaresi, però, hanno bisogno di fare spazio in mezzo al campo, visto che in uscita ci sono Javi Martinez e Thiago Alcantara. Ecco, dovessero partire entrambi, Rummenigge potrebbe davvero bussare in viale della Liberazione per regalare Brozovic a Flick“.

(Corriere dello Sport)