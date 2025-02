Keita torna in Serie A, il Monza vuole tesserarlo

È rispuntato in Italia sui rotocalchi di cronaca rosa. Perché sarebbe stato l'uomo con cui Wanda Nara avrebbe tradito Mauro Icardi. L'ex calciatore dell'Inter, Keita Balde, è finito al centro del gossip ed era in pratica finito il suo matrimonio con la moglie, sposata nel 2022, e mamma dei suoi figli, Simona. Nei giorni scorsi l'ex attaccante nerazzurro è riapparso sui canali Mediaset per chiedere scusa alla moglie, pur ammettendo il tradimento, e confermare di aver denunciato l'ex coppia di coniugi Icardi per tutto quanto è stato detto pubblicamente sul tradimento.