CF – Pavard-Inter, le cifre tra cartellino e stipendio: ecco l’impatto a bilancio

Benjamin Pavard in serata è atterrato a Milano e mercoledì si sottoporrà alle visite mediche, prima della firma con l’Inter. Operazione chiusa con il Bayern Monaco per 30 milioni di euro più 2 di bonus. Proprio partendo da queste cifre calcioefinanza.it svela l’impatto del colpo Pavard sul bilancio dei nerazzurri.

"Pavard dovrebbe firmare un contratto della durata di cinque anni, motivo per cui la quota ammortamento nella stagione 2023/24 sarebbe pari a 6 milioni di euro. Lo stipendio dovrebbe ammontare a 5 milioni di euro netti e godrebbe delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita, ma solo per il 2024 (nel 2023 Pavard non può essere considerato residente fiscale in Italia, arrivando dopo la data limite del 2 luglio).