Inzaghi, è Sensi il ‘nuovo’ jolly a centrocampo. Visione e dinamismo in mediana per l’Inter

"Ovviamente non è questa la sede per approfondire quella fragilità fisica che Stefano spera di essersi messo alle spalle, ma quando sta bene Sensi sa anch'egli - come Sanchez - cambiare la partita con una giocata. Nel precampionato si è visto chiaramente. Inzaghi si trova appunto due jolly in più in squadra, diversi tra loro ma entrambi in grado di dare all'Inter quell'imprevedibilità che troppo è mancata nella scorsa stagione, soprattutto in momenti in cui la condizione atletica non è al 100%. Un mese fa non erano pronosticabili all'Inter, ora ci sono e sono pronti a incidere", scrive Gazzetta.