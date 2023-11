Inter, occhi in casa Salisburgo: fari puntati su Konaté. Attacco, nel mirino altri 2 nomi

È già a quota 8 centri nelle prime 13 giornate e, anche se non è dotato di un fisico imponente (178 centimetri), è considerato un prospetto da seguire vista la buona tecnica, la rapidità nello stretto e la notevole velocità nell'attaccare la profondità. Non a caso il Salisburgo lo ha blindato fino al 2028 e non ha intenzione di fare sconti per cederlo".

Gli altri nomi per l'attacco

"L'Inter sa che, in vista della prossima stagione, qualcosa nel suo attacco la dovrà rivedere: le carte d'identità di Arnautovic (34 anni) e Sanchez (quasi 35) parlano da sole e si cercano profili futuribili e di qualità per completare un reparto dove già ci sono Lautaro e Thuram. Sia per il ruolo di prima sia per quello di seconda punta. L'obiettivo è anticipare la concorrenza. In quest'ottica il d.s. Ausilio si è mosso in prima persona per andare a visionare, in Monza-Lecce, Nikola Krstović, il montenegrino classe 2000 che Corvino ha scovato con una delle sue tante intuizioni. È sicuramente un profilo da tenere in considerazione, anche se dipenderà molto dalle condizioni economiche richieste e dalla concorrenza.