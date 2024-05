Intervistato da Kronen Zeitung, Marko Arnautovic ripercorre la stagione dell'Inter culminata con la conquista del ventesimo scudetto. "È stato eccezionale, un sogno. Tutti nel club volevano che vincessimo la seconda stella. Il fatto di aver reso tutto perfetto nel derby contro il Milan ha reso tutto ancora migliore. Per me tutta la stagione è stata un momento clou, non riesco a distinguere nulla. Bello il momento del gol dell'1-0 contro l'Atletico in Champions League, ma il finale con la sconfitta non è stato altrettanto bello".