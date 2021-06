Inter-Lautaro, la verità in due settimane. L’agente in Italia: “Occhio a proposte indecenti”

I prossimi saranno giorni cruciali per il futuro di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è un profilo appetito in giro per l'Europa

Marco Macca

I prossimi saranno giorni cruciali per il futuro di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è un profilo appetito in giro per l'Europa ma, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il suo futuro potrebbe ancora essere tinto di nerazzurro. L'argentino, infatti, a Milano sta benissimo, così come la sua compagna Agustina, con la quale ha dato alla luce, lo scorso febbraio, la piccola Nina. I tifosi dell'Inter, dunque, possono stare relativamente tranquilli. La volontà dell'ex Racing è restare in nerazzurro e, a questo scopo, entro 10 giorni il suo procuratore, Alejandro Camano (lo stesso di Hakimi) sarà in Italia per chiudere la partita. Scrive la Gazzettta dello Sport:

Occhio a Real e Premier

"Entro massimo due settimane si saprà. Perché diversi elementi inducono all'ottimismo, ma le strade del mercato sono infinite. Anche perché al momento l'unico interessamento certo per il Toro è arrivato dall'Atletico Madrid. E quando il Madrid avrà risolto la questione panchina, non è escluso che poi parta una di quelle offerte indecenti cui sarebbe difficile dire di no. Attenzione anche ad alcune big inglesi, visto che la Premier rimane un mondo a parte, con disponibilità economica non paragonabile agli altri movimenti".