Stampa UK – Chelsea, Pochettino capirà su Lukaku. Ma gli piace Lautaro

In queste ore è arrivata l'ufficialità su Pochettino nuovo allenatore del Chelsea. Stando alle indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, il club londinese comincerà a lavorare soprattutto sull'attacco. Per questo l'allenatore argentino avrebbe messo nel suo mirino due attaccanti protagonisti della Serie A, Osimhen e Lautaro .

"Una delle principali sfide di Pochettino sarà migliorare la spietatezza della sua squadra. Il Chelsea, che ha segnato 38 gol in campionato in questa stagione, è interessato all'attaccante del Napoli Victor Osimhen e all'attaccante dell'Inter Lautaro Martínez. Pochettino dovrà capire cosa fare con Romelu Lukaku al termine del prestito dell'attaccante all'Inter", si legge in un pezzo del quotidiano The Guardian.