GdS – Lautaro si è sposato: anche Hakimi alla cerimonia. Assente Messi

Oggi Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo hanno festeggiato il loro matrimonio. Si erano già spostati in Comune a Milano, in gran segreto e con pochi invitati il 12 maggio, mentre nel pomeriggio c’è stata la vera festa in una storica villa di Cernobbio. Come riportato da Gazzetta, “nell’elenco degli invitati c’era anche Leo Messi, che domenica sera era a Barcellona al concerto dei Coldplay. Alla fine la Pulce non è arrivato e la ventina di tifosi, molti con la maglia dell’Argentina, che lo aspettavano fuori dai cancelli è rimasta delusa.

In compenso non sono mancati altri connazionali campioni del mondo: da Enzo Fernandez, colpo del Chelsea a gennaio e miglior giovane in Qatar, al Dibu Martinez, miglior portiere del Mondiale, passando per il difensore Nicolas Tagliafico, per il centrocampista Alexis Mac Allister, pronto a lasciare il Brighton di De Zerbi per passare al Liverpool, e il portiere dell’Ajax Geronimo Rulli. C’erano anche il viola Nico Gonzalez e l’atalantino Juan Musso, l’unico a parcheggiare all’esterno della struttura e ad arrivare a piedi come un inviato... qualsiasi.