Dopo Icardi, anche Eriksen. Sarà ancora l’amico Leonardo a ‘salvare’ l’Inter?

Dopo 12 mesi Eriksen lascerà l’Inter. Non ha funzionato tra il danese e il club nerazzurro e ora l’ex Tottenham cerca una nuova destinazione. Oltre al ritorno in Premier, c’è anche la candidatura concreta del Psg, col ds Leonardo che potrebbe salvare ancora una volta l’Inter.

“Le vie del mercato sono infinite, ma scegliendo Pochettino per sostituire in panchina Tuchel il ds del Paris Saint Germain potrebbe aiutare il club nerazzurro a liberarsi di un problema, inserendo al tempo stesso una tessera del mosaico voluto da Conte. Eriksen l’incompreso volerebbe infatti a Parigi, ritrovando l’allenatore che con il Tottenham l’ha portato in finale di Champions. Farebbe invece il percorso inverso Paredes, il centrocampista di sostanza che (perso Kante), Conte chiede per prendere il posto di Brozovic come regista o per fare la mezzala di sostanza”, rivela La Gazzetta dello Sport.

“Ingaggi altissimi, operazione non facile. Ma resta il fatto che, dopo gli anni da avversario tra campo e panchina, Leo e l’Inter hanno intrecciato la loro vicende in modo perlomeno curioso. Intanto il 51enne di Niteroi è l’ultimo allenatore ad aver portato un trofeo nella bacheca nerazzurra. La Coppa Italia 2011 arrivò dopo l’abbuffata del Triplete, ma anche al termine di una stagione pazza, come da copione interista”, aggiunge il portale sportivo.

Ma non solo, Leonardo è stato fondamentale anche per Suning: “I cinesi che hanno benedetto Leo quando nelle ultime curve del mercato 2019 si è preso (all’inizio in prestito) la patata bollente Icardi. Bilancio aggiustato, bomba tattico-ambientale disinnescata. Malgrado una stagione non indimenticabile (nel 2020 Mauro ha segnato 8 gol, uno più di D’Ambrosio, contro i 35 di Lukaku), il riscatto ha dato ossigeno alle casse nerazzurre. Aspettando Paredes, possibile nuovo capitolo della strana storia tra l’Inter e Leo”, chiude Gazzetta.